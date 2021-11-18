Через масові заворушення в Капітолії порушено справи проти 675 людей [ Редактировать ]
3,5 роки за ґратами за штурм Капітолію. Федеральний суд США виніс вирок прихильникові Трампа Джейкобу Ченслі, відомому як Шаман Квенон.
6 січня світлини з напівоголеним велетнем у рогатому шоломі облетіли весь світ. За ними порушника й ідентифікували. Ченслі частково визнав провину.
Також у нього діагностували шизофренію і біполярний розлад. Загалом справи через масові заворушення в Капітолії порушено проти 675 людей.
Під час штурму, нагадаю, загинув поліцейський, ще кількох поранили.
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