5 тисяч євро - і ви громадянин ЄС. Такий бізнес з незаконного оформлення паспортів однієї з країн Євросоюзу організували жителі Прикарпаття та Буковини. Працювали ділки більше року. Документи штампували в Україні, а потім їх спільник-іноземець подавав у держустанови своєї країни.

Послуга мала неабиякий попит. Серед клієнтів зловмисників були росіяни, жителі тимчасово окупованих територій та чимало колишніх місцевих чиновників. Під час обшуків у фігурантів правоохоронці виявили шістдесят готових комплектів липових документів.

Скільки паспортів вони уже встигли видали - в СБУ наразі з'ясовують.