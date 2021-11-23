Жителі Прикарпаття незаконно оформляли європейські паспорти за 5 тисяч євро [ Редактировать ]
5 тисяч євро - і ви громадянин ЄС. Такий бізнес з незаконного оформлення паспортів однієї з країн Євросоюзу організували жителі Прикарпаття та Буковини. Працювали ділки більше року. Документи штампували в Україні, а потім їх спільник-іноземець подавав у держустанови своєї країни.
Послуга мала неабиякий попит. Серед клієнтів зловмисників були росіяни, жителі тимчасово окупованих територій та чимало колишніх місцевих чиновників. Під час обшуків у фігурантів правоохоронці виявили шістдесят готових комплектів липових документів.
Скільки паспортів вони уже встигли видали - в СБУ наразі з'ясовують.
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