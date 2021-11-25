Объемы потребления природного газа в Украине в октябре 2021 года на 9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель составляет 1 911,4 млн кубометров.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, сокращение потребления газа наблюдается в Украине шестой месяц подряд - с мая 2021 года, когда газ начал дорожать на европейских рынках.

По прогнозу Национального банка Украины, цены на газ в течение нескольких месяцев будут оставаться высокими.

Это добавит к показателю инфляции 0,3 процентных пункта в 2021 году и 0,8 процентных пункта в следующем году. НБУ ожидает, что цены на газ с текущих уровней будут постепенно снижаться "до более адекватных".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх прописанных в контракте 40 млрд кубометров в год.

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