Кисневий цех "Запоріжсталі" через бюрократію сім місяців не міг постачати життєво необхідний кисень до лікарень. Про це заявили в опозиції. Політики сьогодні відвідали підприємство. Кажуть, видачу сертифікатів заводу свідомо гальмували чиновники. Бо мали комерційний інтерес.

Юлія Тимошенко, народний депутат, лідерка ВО "Батьківщина":