Кисень не отримали приблизно 25 тисяч хворих – Юлія Тимошенко [ Редактировать ]
Кисневий цех "Запоріжсталі" через бюрократію сім місяців не міг постачати життєво необхідний кисень до лікарень. Про це заявили в опозиції. Політики сьогодні відвідали підприємство. Кажуть, видачу сертифікатів заводу свідомо гальмували чиновники. Бо мали комерційний інтерес.
Юлія Тимошенко, народний депутат, лідерка ВО "Батьківщина":
Сім місяців люди не могли отримувати безкоштовний кисень, але навмисне побудована машина спротиву, скоріше, політична машина, вам просто не давали людям дати кисень. Те, що ми порахували, коли до вас їхали, це кисень не отримали приблизно 25 тисяч хворих.
по теме
Політики вважають, що влада штучно створила енергетичну кризу. Чим завдала державі мільярдних збитків.
Не чекати колапсу закликають в опозиції. І щоб стабілізувати ситуацію, пропонують запровадити надзвичайний стан в енергетиці.
Про це говорила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко у Львові. Туди вона поїхала, аби передати медичне обладнання обласній інфекційній лікарні.
"Щоб подорожувати Євросоюзом безпечно та без додаткових тестів і самоізоляцій, вакцинуйтеся". Приблизно такого змісту оголошення зробили в Єврокомісії.
Кабмін оновив перелік професій, для яких щеплення проти Ковіду тепер неминуче. Йдеться, зокрема, про залізничників та працівників пошти.