У Львові офіційно на обліку три тисячі безпритульних.

А у Львові почали вакцинувати безпритульних. Щеплять усіх: у кого є документи і в кого їх нема. Вакцину пропонують на вибір - Пфайзер, Модерна, Коронавак, Астразенека...

Та чи охоче імунізуються безхатьки? Христина Гашенко - про це далі.

Біля міського центру обліку та перебування безпритульних - кілька десятків людей. Олег просто неба живе вже 5 років. Усе через шахраїв, які відібрали в нього трикімнатну квартиру. Чоловік, каже, працює вантажником. Вакцинуватися просто змушений - вимагають на роботі.

Олег, безхатченко:

Поставили перед фактом - або вакцинація, або на вулицю. Почуваюся прекрасно.

Перед щепленням стандартна для всіх процедура - заповнення анкети.

-Чи були переливання крові за останній рік? Чи є хронічні захворювання ?

Вакцинуватися можна в центрі будь-яким препаратом - дають вибрати.

Марія Уляновська, лікарка лікарні швидкої допомоги м. Львів:

Єдине питання може, що бути, чи захворів на ковід? І якщо хворів, протягом місяця особливо, якщо була важка форма, тоді відтерміновується вакцинація.

Валерій раніше ковідом не хворів. Вакцинуватися теж не планував. Бо переконаний - імунітет у нього сильний і будь-який вірус переможе. Утім...обставини змусили.

Валерій, безхатченко:

Якщо на кожному кроці то треба, якщо ніде не пускають. Навіть в магазин зайти в секонд-хенд щось купити, не пустили.

-На даний момент здорові, так. -Всі документи маєте?-Ні.

У Валерія немає ні паспорта, ні декларації із сімейним лікарем. Після щеплення його дані медпрацівник вніс у загальну базу для українців із позначкою як "не індетифікований". На руки видає довідку про отриману першу дозу. Документ чинний лише на території Львова.

Євген Бойко, в.о. директора Департаменту гуманітарної політики Львівської міськради:

Пропрацювали такий протокол, який не суперечить чинному законодавству, що ми видамо внутрішню довідку 063, затвердимо її теб і нс і вона фактично буде надавати таке право як і всім, хто зробив 2 вакцини.

У Львові офіційно на обліку три тисячі безпритульних. Ще пів тисячі - без реєстрації. Скільки занедужало чи померло від ковіду - волонтери не знають. Припускають, немало. Бо ж ці люди найвразливіші. Грошей на лікування не мають. По допомогу до медиків зазвичай не звертаються.

Віталій Іванов, волонтер:

У нас колись тоже була людина в притулку, вона 18 років жила на вулиці. Недавно тільки дізнався, він помер. Міг бути ковід, могла бути температура, людина жила на вулиці, ночувала в сарайчику якомусь, ніхто не отримав вчасної допомоги.

А це волонтерський обід.

Сюди поїсти приходять і малозабезпечені, і безпритульні. Волонтери вакцинацію пропагують. І розказують, що захистити себе від Ковіду можна й без документів.

Олег, безхатченко:

-Будете вакцинуватися? - Так. -Коли підете? - Я можу і сьогодні поїхати.

А от щодо обіцяної владою тисячі гривень для всіх вакцинованих - у безхатьків є запитання. Гроші їм не завадять, от тільки як їх отримати без документів?