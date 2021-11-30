В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
Фото: погода / ruhr24.de
В Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра будут в 11 областях и в Киеве.
Сегодня днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Штормовое предупреждение объявлено в таких областях:
- Сумской,
- Черниговской,
- Киевской,
- Житомирской,
- Ривненской,
- Волынской,
- Тернопольской,
- Львовской,
- Черновицкой,
- Хмельницкой,
- Ивано-Франковской.
Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Prev Next
30 ноября 2021 05:02 Потепление и дожди: какой будет погода в последний день осени
Температура воздуха днем в ряде регионов поднимется до +12 градусов
27 ноября 2021 03:07 Сильный ветер и дожди: прогноз погоды на 27 ноября
В субботу, 27 ноября, в Украине ожидаются дожди и сильный ветер
25 ноября 2021 04:35 В Украину придет потепление: прогноз погоды
В четверг, 25 ноября, в Украине днем воздух прогреется до 8 градусов тепла
19 ноября 2021 09:03 Ливни накроют всю Украину: синоптики дали прогноз погоды
В пятницу, 19 ноября, все области Украины накроют дожди
18 ноября 2021 03:03 В Украину придет потепление: синоптики назвали дату
Температура воздуха поднимется, как днем, так и ночью