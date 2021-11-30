В Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра будут в 11 областях и в Киеве.

Сегодня днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Штормовое предупреждение объявлено в таких областях:

Сумской,

Черниговской,

Киевской,

Житомирской,

Ривненской,

Волынской,

Тернопольской,

Львовской,

Черновицкой,

Хмельницкой,

Ивано-Франковской.

Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.

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