Про це стало відомо напередодні з офіційного повідомлення відомства.

СБУ розслідуватиме справу про ймовірну спробу державного перевороту. Про це стало відомо напередодні з офіційного повідомлення відомства. Поки що жодних деталей там більше не розголошують, окрім того, що під підозрою кілька людей - це і українці, і громадяни РФ.

Нагадаю, про можливу підготовку до повалення влади в Україні уперше заявив Президент Володимир Зеленський на нещодавньому прес-марафоні.

Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України: