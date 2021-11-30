Ситуація на українському кордоні, навала мігрантів на підступах до Євросоюзу, а ще - стан справ у Афганістані. Це три головні теми саміту міністрів закордонних справ країн НАТО, який відбувається сьогодні - в Ризі.

Перші заяви, які пролунали вже до його початку, чув наш Дмитро Анопченко. І він каже: стосувалися вони саме - України.

Два дні, сьогодні й завтра, головні дипломати країн НАТО обговорюватимуть, радитимуться, шукатимуть спільні рішення. І серед іншого - це пошук спільної позиції щодо дій Росії та ситуації на українському кордоні. Позицію США - ексклюзивно для "Подробиць"- прокоментувала з Риги представниця Держдепу, яка зараз перебуває в центрі подій.

Андреа Калан, офіційна представниця Держдепартаменту США:

Госсекретарь Блинкен будет поднимать тему Украины, конечно, на встрече с другими министрами. Потому что то, что мы видим со стороны России - накопление войск на границе с Украиной - это конечно тревожная ситуация. И мы очень следим за этим.

Очевидно, що на зустрічі в Латвії головні дипломати країн НАТО спробують зрозуміти, що стоїть за діями Росії.

Адже поки що немає однозначного висновку - навіщо це масштабне і тривале переміщення техніки та зброї? Ударні групи (що стало б головною ознакою близького нападу) не формуються. Передислокацію своїх сил Москва не приховує, радше навіть демонструє - що теж дає підстави для роздумів… Розуміння мети цих маневрів і є однією з тем сьогоднішніх консультацій між союзниками по Альянсу. За даними агентства Блумберг, раніше представники американської адміністрації вже проводили закритий брифінг для європейських колег - говорили про свої побоювання. Але оцінку планів Москви треба зробити на підставі даних розвідки - і можна цілком обґрунтовано припустити, що саме в Латвії за зачиненими дверми учасники саміту обговорюватимуть ці дані.

Судячи з перших заяв, НАТО прагне домовитися щодо них - і чітко окреслити ці наслідки. "Ціну"для Росії - якщо непоправне станеться - і зі свого боку забезпечити деескалацію і не допустити зіткнення.

Андреа Калан, офіційна представниця Держдепартаменту США:

И конечно госсекретать Блинкен будет иметь возможность во время этих встреч, здесь, в Риге, поднимать вопросы - как можно укрепить нашу поддержку для Украины. Для других стран тоже - но в том числе для Украины.

Ентоні Блінкен, Держсекретар США:

Будь-яка ескалація з боку Росії викличе неабияке занепокоєння в Сполучених Штатів. Будь-яке відновлення агресивних дій призведе до серйозних наслідків. Ми йдемо на нову міністерську зустріч, розуміючи, що недостатньо просто підтвердити членство в НАТО - важливо ще й переосмислити Альянс та інструменти трансатлантичного партнерства.

У порядку денному Ризької зустрічі НАТО також дії Білорусі та мігрантська криза, загрози, які з'являються з боку Китаю (його НАТО не вважає противником чи ворогом, але тенденції тривожні)… Проте нас із вами, звісно ж, цікавить український аспект дискусії. До початку саміту газета Wall Street Journal із посиланням на джерела в Білому домі писала, що у Вашингтоні начебто обговорюють різні варіанти реакції: і посилення оборони України шляхом надання військових засобів і зброї - і тактику зниження конфронтації з Москвою через певне згортання військових навчань у Європі. Але що б не писали ЗМІ, усе це лише пропозиції, а рішення - за учасниками саміту.

Андреа Калан, офіційна представниця Держдепартаменту США: