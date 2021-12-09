На Запоріжжі тоне старе риболовецьке судно: є ризик витоку нафти [ Редактировать ]
У Бердянську, на Запоріжжі, тоне старе риболовецьке судно. Лівий борт іржавого корабля вже частково занурився у воду. Тож є ризик витоку нафти і забруднення акваторії Азовського моря.
Власнику судна про це вже повідомили, кажуть в екоінспекції. І зобов'язали привести корабель у безпечний стан. Інспектори запевняють - ситуація під контролем. Видимих плям забруднення акваторії не виявили.
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