Убивство водія Блаблакару. СБУ знайшла тіло 25-річного Тараса Познякова, який зник п'ять років тому. Тоді ця кримінальна історія набула неабиякого резонансу. Чоловіка шукали всім миром. Він узяв попутників зі Львова до Києва і зник. Згодом знайшли машину... і вбивць. Один із них отримав вирок.

І от у справі, яку вже закрили, - новий поворот. І нова версія вбивства. Про це Василь Богайчик далі.

5 років пошуку - і лише тепер тіло Тараса Познякова виявили поруч із трасою "Житомир - Київ". Убивці заховали його між селищами Бузова та Гурівщина. Слідчі кажуть, орієнтир отримали, але знайти було неабиякою проблемою. Рельєф землі за п'ять років змінився, а ще на місці злочину виросло стихійне сміттєзвалище. Тож використовували і георадари, і спецтехніку Міноборони.

Роксолана Яворська, речниця Служби безпеки України:

Його знайшли на початку року, ближче до теплої пори року. Тривала медична експертиза, досудові експертизи і лише зараз слідчі СБУ дозволили оприлюднити дані про це, що це дійсно тіло Тараса Познякова.

Історія зі зникненням Тараса Познякова у 16-му році набула неабиякого розголосу. Хлопця шукали всією Україною: і поліція, і родичі, і друзі, і волонтери. Прочісували і ліси під Києвом, і кладовища.

Зник 25-річний Тарас за загадкових обставин. 4-го квітня він виїхав із рідного Львова до столиці, де опівдні мав з'явитися на важливу зустріч. У дорогу із собою взяв попутників. Знайшов їх на сайті. До Києва автомобіль так і не доїхав.

За кілька днів "Ауді", що востаннє бачили в селі Бобриця, знайшли зі слідами крові в гаражі. Після огляду іномарки експерти дійшли висновку - в Тараса стріляли щонайменше тричі. А пізніше ще й з'ясували - його попутниками були колишні бійці "Правого сектору" із Закарпаття.

-Машину там знайшли в гаражі. Ну кажуть там було. - А шо було? - Ну кров там якась була видно.

Правоохоронці вийшли на слід підозрюваних, але до вироку дожив лише один - Дмитро Голуб. Його спільника Луана Кінгісепа на прізвисько Лука розшукували з 2016-го року. Але за 3 роки той у свій день народження підірвався на гранаті в орендованій квартирі.

Олександр, сусід:

Видно было таз слевой стороны разорваный. Пальцы на левой руке оторваны. Пороховые следы там на стенке. Потолок осыпался, лампочки.

Слідство розглядало кілька версій. Серед них і професійна. Тарас працював консультантом в одному із судів Львова.

Василь Кавацюк, заступник голови Шевченківського суду Львова:

Я чув, що його не дуже влаштовувало, він планував шукати собі чи працевлаштовуватися в місті Києві. Скромний веселий хлопець. Він неконфліктна людина. Я виключаю, що він міг мати якісь неприємні ситуації.

Також є версія, що в Тараса з пасажирами виник конфлікт через несплату за проїзд. І остання: невдале викрадення. Згодом слідство доведе вину Дмитра Голуба. Проте він у залі суду так і не зізнається у скоєному.

-Какое тело? Вы что сдурели? Тарас где-то загорает в Гаграх, а вы мне "довічне позбавлення волі".

Тепер у слідства є нова версія - замовне вбивство. Тож, імовірно, у справі поставлять кому замість крапки.