Новый эротический триллер с Беном Аффлеком сняли с проката [ Редактировать ]
Источник: Archytele
Психологический триллер "Глубокие воды" ("Deep Water"), в котором главные роли исполнили Бен Аффлек и Ана де Армас, сняли с проката. Об этом сообщает The Wrap.
Фильм производства 20th Century Studios, который снял Эдриан Лайн, должен был выйти на экраны 14 января 2022 года. Пока неясно, по какой причине картину исключили из списка ближайших премьер.
Вместе с Аффлеком и Армас в эротическом триллере также снялись Трейси Леттс, Лил Рел Ховери, Рейчел Бланчард, Финн Уиттрок и Джейкоб Элорди.
Для Эдриана Лайна, который ранее снял "9 ½ недель", "Лолиту" и "Роковое влечение", "Глубокие воды" стали первым фильмом с 2002 года. Последней работой режиссера является "Неверная" с Дайан Лейн и Ричардом Гиром.
Фильм "Глубокие воды" снят по мотивам одноименного романа американской писательницы Патриции Хайсмит, опубликованного в 1957 году. В нем рассказывается история супругов Вика и Мелинды Ван Аллен. Из их отношений давно ушла любовь, но брак сохраняет договоренность, по ней Вик и Мелинда могут иметь столько любовников, сколько пожелают. Но однажды терпению Вика приходит конец: он начинает ревновать, а любовники жены погибать.
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