Обережність Франції та Німеччини пояснити просто: Макрон розпочав виборчу кампанію - і поки незрозуміло, як бойкот Ігор може відбитися на його рейтингах. У Берліні ж - зміна політичних епох. І це одне з геополітичних завдань, які Меркель залишила для свого наступника. Є серед них - і Україна.

Ми разом з усім світом цього тижня гадали - яким тепер буде політичне небо над Берліном і всією Європою? Для нас це питання особливо актуальне - бо, якщо бути відвертими, дуже хочеться, аби Шольц був більш проукраїнським, ніж його попередниця.

Чого чекати від змін у Бундестагу - ми попросили розібратися нашу німецьку кореспондентку Тетяну Логунову.

16 років при владі. Здається, німці знають про Ангелу Меркель усе. Але канцлерка все одно - здивувала. Музичним смаком. У військового оркестру Бундесверу, який урочисто проводжав її з посади, Меркель замовила хіт часів НДР. "Ти забув кольорову плівку". Ця пісня у Східній Німеччині звучала на кожному кроці, коли Меркель було двадцять. Ось - оригінал - у виконанні рок-співачки Ніни Хаген.

А це - та ж композиція - в інтерпретації оркестру. Меркель - ледь стримує сльози.

Цю та ще дві пісні на замовлення Меркель - оркестр виконав на церемонії "велика вечірня зоря". Її вважають найвищим проявом поваги Бундесверу до цивільної особи. Через пандемію, попрощатися з Меркель запросили лише обраних гостей. Друзів, родичів та всіх міністрів, які працювали в чотирьох урядах канцлерки.

Ангела Меркель, ексканцлерка Німеччини (2005-2021 рр):

Шановні пані та панове! Шановні співгромадяни! Зараз, коли я стою перед вами, я відчуваю велику вдячність і відданість. Відданість посаді, яку я мала честь обіймати так багато років. Вдячність за довіру, яку я відчувала. І я дякую вам за неї з щирого серця.

Не так видовищно, але не менш емоційно попрощалися з Меркель і депутати Бундестагу. Засідання, на якому обирали її наступника, почалося з овацій.

Бербель Бас, голова Бундестагу:

Я вітаю на трибуні для почесних гостей виконувачку обов'язків канцлера Німеччини пані Ангелу Меркель.

А вже за пів години після цих аплодисментів - у Німеччині з'явився новий канцлер. 395 - "за" і уряд очолив соціал-демократ Олаф Шольц.

- Пане Шольце, ви приймаєте результати голосування? - Так! - Це було голосно і чітко. Пане федеральний канцлере, я вас вітаю!

А потім - запрацював сухий протокол. Шольц поїхав до президента, який офіційно призначив його канцлером, склав присягу в Бундестазі й зрештою - дістався відомства канцлера. Де Ангела Меркель остаточно передала йому справи.

Ангела Меркель, ексканцлерка Німеччини (2005-2021 рр):

Дорогий пане канцлере! Олафе! Я знаю, наскільки хвилююче бути обраним на цю посаду. Це дуже цікава робота, але водночас вона потребує зусиль та самовіддачі. Але якщо виконувати її з радістю, то ця місія - відповідати за нашу країну - є найпрекраснішою у світі. Від щирого серця я бажаю Вам удачі та усього найкращого.

Олаф - навзаєм - подарував Ангелі квіти. З букетом - знову під оплески колег - Меркель залишила офіс. В якому пропрацювала 16 років.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Про закінчення епохи Ангели Меркель - політологи та журналісти говорили, мабуть, останні пів року. Утім, вона добігла кінця лише цієї середи. Коли сюди, у відомство канцлера Німеччини заїхав новий господар. Дев'ятий канцлер країни, соціал-демократ Олаф Шольц. Очолити уряд, як зізналися батьки Шольца, він мріяв з 12 років. Здійснив свою мрію - у 63.

Канцлер Олаф Шольц очолив коаліцію з трьох партій - есдеків, лібералів та "зелених". Політичний союз, який через партійні кольори, називають "світлофором"- на федеральному рівні - запрацював уперше. В коаліційній угоді - а в Німеччині цей документ годиться виконувати - партнери пообіцяли німцям підвищення мінімальної зарплати та пенсій, стабілізацію цін на нерухомість, захист клімату та подолання пандемії.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Наш найбільший виклик - зробити так, щоб якомога більше громадян ревакцинувалися. З усього, що ми знаємо про вірус, про його мутації, можна зробити висновок, що люди повинні негайно отримати бустерну дозу.

Канцлер Шольц уже взявся і за зовнішню політику. Одразу поїхав у... Париж. До Макрона. В Єлисейському палаці - говорили й про Україну. Шольц, який напередодні закликав Росію поважати недоторканість українських кордонів, згадав про нормандський формат.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Ми з тривогою стежимо за ситуацією на українському кордоні. Очевидно, що там багато солдатів, і необхідно постійно порушувати цю тему. Добре, що президент США поговорив із президентом Росії. Ми також будемо працювати, щоб Україна мала хорошу перспективу.

Про намір розблокувати нормандський формат - заявив і президент Макрон. До зустрічі з Шольцем він телефоном обговорив це із Зеленським.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Вранці я мав нагоду поговорити з президентом Зеленським. Наступного тижня, у середу, на саміті "східного партнерства" в Брюсселі, у нас буде можливість обговорити нові ініціативи. Але у будь-якому разі, нормандський формат зберігає свою актуальність.

Наступного тижня Володимир Зеленський буде в Брюсселі. І, можливо, особисто познайомиться з Олафом Шольцем. Принаймні, в Офісі українського президента натякнули: плануються зустрічі з лідерами Франції та Німеччини.