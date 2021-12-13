Подумки вони вже у відпустці. У нардепів розпочався останній робочий тиждень. А далі - довга перерва аж до січня. Нагальне питання для обранців, як виявилося, внутрішня дисципліна. Взялися обговорювати - хто та як має поводитися. І серйозно замислилися над створенням етичного кодексу.

Що ж у списку законопроєктів? Що пропонує ухвалити влада і які зауваження має опозиція? Яна Танчак - про депутатський порядок денний.

Встигнути все, щоб спокійно піти на зимові канікули - такий план у народних депутатів. Цей пленарний тиждень - останній у 2021 році. У пріоритеті - зміни до законів, "Дія.сіті" та індустріальні парки. Мають ухвалити і антитютюновий законопроєкт, який забороняє курити електронні цигарки в усіх громадських місцях. А ще допустити іноземних військовиків на навчання в Україні.

Андрій Мотовиловець народний депутат, "Слуга народу":

Хочемо зазначити важливі закони щодо охорони населення від шкідливого впливу тютюну, закон України про встановлення Дня української державності, ми підтримуємо присутність законів визначених президентом, як невідкладні, ми також радіємо від 5356 - підтримка експорту України.

Але народні обранці перейматимуться не лише законодавчими ініціативами, а й своєю поведінкою. Бо вона стала просто неприпустимою, переконані в Керівництві Верховної Ради.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради:

Деякі речі, які відбуваються у Верховній Раді - є недопустимими. Я розумію, що можна скільки завгодно перейматися святим правом народного депутата, але я просив би вас більш зважено підходити до такого інструментарію роботи народного депутата, як депутатські запити. Це паплюжить інституцію, паплюжить звання народного депутата.

Нардепи планують навіть створити етичний кодекс для народних обранців. Його ухвалять уже наступного року. І якщо зачепили тему етики, то не тільки про себе говорили. Дісталося і вже звільненому Олександру Гогілашвілі.

Артур Герасимов, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Звільнення уже замало, Гогілашвілі має постати перед судом за свої дії. Вимагаємо звіт СБУ чи залишається Гогінашвілі громадянином країни-агресора і хто рекомендував його на посаду з таким бекграундом. Окремо вимагаємо вибачень Гогілашвілі перед поліцейськими та нагородження принципових правоохоронців за сумлінне виконання службових обов'язків.

Роман Костенко народний депутат, "Голос":

Всі ми бачили ганебні кадри поведінки посадовця МВС під час спілкування на блокпосту. Я перш за все і від себе і від фракції "Голос" хотів би висловити підтримку і повагу тим поліцейським, які показали, що вони можуть дійсно виконувати свою роботу. Така поведінка заступника міністра не припустима. Проведіть аудит і пошукайте. Я думаю ще знайдете таких людей, які себе так нечемно поводять.

В опозиції вимагають скасувати вистражданий слугами закон 5600. А ще - переглянути бюджет на наступний рік.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Я вважаю, що найближчим часом буде питання по перегляду бюджету на 2022 рік. Бюджет не справедливий, бюджет прийнятий антисоціальний. Я приведу тільки один приклад - збільшення видатків на утримання кабміну в цьому році заплановано на два мільярди гривень. При цьому збільшення виплат сім'ям, що народжують дітей, не зробили.

Хвилює нардепів і те, як Україна пройде опалювальний сезон.

Юлія Тимошенко народний депутат, "Батьківщина":

Ми маємо уже перші невтішні результати штучної енергетичної кризи. Як наслідок сьогодні у постачальника останньої надії частина бюджетних установ. Які назвали комунальними підприємствами - до 49 гривень їм пропонують за кубометр природного газу і як наслідок - непомірні ціни на тепло.

І про ситуацію з газом, ковідом та кордонами до парламенту прийде звітувати прем'єр-міністр Денис Шмигаль уже в п'ятницю. Це буде підсумкова доповідь. Попри те, що нардепи планують всі справи цього тижня завершити, у разі необхідності обіцяють зібратися на позачергове засідання.