Міхеїлу Саакашвілі призначили спортивного тренера [ Редактировать ]
Міхеїлу Саакашвілі, який нині перебуває в ув'язненні, призначили спортивного тренера, щоб екс-президент Грузії більше рухався. Це частина курсу реабілітації після 50-денного голодування.
Напередодні політика відвідав консиліум лікарів, створений за урядовим дорученням. Медики визнали лабораторні показники задовільними. І відтепер Саакашвілі перейде на нормальне харчування. Нагадаю, колишнього очільника Грузії затримали 1 жовтня у Тбілісі.
Його засудили до 6-ти років позбавлення волі за зловживання владою. Саакашвілі з вироком не погодився і голодував на знак протесту.
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Сам Саакашвілі на засідання не з'явився через погане самопочуття. Наразі він на лікуванні у військовому шпиталі в Горі. Нагадаю, він таємно прибув до Грузії 29 вересня.
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