Міхеїлу Саакашвілі, який нині перебуває в ув'язненні, призначили спортивного тренера, щоб екс-президент Грузії більше рухався. Це частина курсу реабілітації після 50-денного голодування.

Напередодні політика відвідав консиліум лікарів, створений за урядовим дорученням. Медики визнали лабораторні показники задовільними. І відтепер Саакашвілі перейде на нормальне харчування. Нагадаю, колишнього очільника Грузії затримали 1 жовтня у Тбілісі.

Його засудили до 6-ти років позбавлення волі за зловживання владою. Саакашвілі з вироком не погодився і голодував на знак протесту.