В Днепропетровской области недалеко от населенного пункта Вольное Новомосковского района в лесополосе у автодороги нашли мертвого военнослужащего. На его теле обнаружены признаки насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-центр 93-я ОМБр "Холодный Яр".

Мужчина проходил службу в одной из воинских частей. Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что его смерть наступила в результате причинения ему тяжкого телесного повреждения.

Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемых в убийстве. По предварительным данным, они военнослужащие этой же воинской части.

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Кроме того, заместителя директора Львовского исторического музея Юрия Силецкого, не выходившего на связь с 6 ноября, нашли мертвым. На месте, где обнаружили автомобиль с телом мужчины, работают следователи, 38-летний Юрий Силецкий выехал из дома в Винниках в направлении Тернополя.

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