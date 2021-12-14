На Луганщині сталася моторошна аварія [ Редактировать ]
Один загиблий і семеро поранених. На Луганщині - моторошна аварія. Біля села Оріхове перекинулася маршрутка. Усе через ожеледицю. Водій не врахував погоди, і на слизькій дорозі вилетів на узбіччя. Двох травмованих забрали до лікарні, решті надали допомогу на місці.
по теме
Во вторник, 14 декабря, на трассе Чугуев-Меловое Луганской области произошло ДТП с маршруткой
Троща трапилася поблизу кордону із Сербією. Водій, угледівши поліцейських, почав тікати з дороги.
Дві людини загинули. Сталося все вночі на залізничному переїзді в селі Клузів. Коли на місце приїхали рятувальники - у салоні машини виявили два тіла - чоловіка й жінки.
У медзакладі перебуває ще семеро постраждалих - повідомили в ДСНС. Аварія сталася напередодні ввечері. Дорогу не поділили легковик і рейсовий автобус.
На Чернігівщині сьогодні день жалоби за загиблими в аварії під Брусиловом. На території області приспустять державні прапори на держустановах.