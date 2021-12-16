Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з Генсеком НАТО в Брюсселі. На спільному з Президентом України брифінгу Єнс Столтенберг зазначив, що хоче запросити Росію на нараду з представниками країн-членів Альянсу. "Діалог потрібний", - заявив очільник НАТО. Безпекову ситуацію глава української держави обговорив також напередодні - з лідерами Франції та Німеччини. А ще наполіг на внесенні цієї проблеми у декларацію за підсумками Саміту Східного партнерства. Про результати - в сюжеті Олени Абрамович.

Саміт "Східного Партнерства" - головна нагода, з якої Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. На події зібралися лідери не лише пʼяти держав-учасниць формату, а й усіх 27 країн-членів ЄС. Заснований формат був з метою просування східних сусідів до членства в ЄС. Та тепер розмова перетікає й у безпековий формат. Зокрема, на цій зустрічі обговорили як реагувати на скупчення російських військ на українських кордонах.

Володимир Зеленський, президент України:

Розглядається п'ять шляхів реакції на ймовірну ескалацію, ми сказали, що у нашої держави немає п'яти реакцій, у нас буде тільки одна реакція, ми її продемонстрували у 2014 році, коли захищали свою територію зі зброєю в руках.

Окремо це питання Володимир Зеленський обговорив з лідерами Німеччини та Франції. Каже, домовлялись про організацію Нормандської зустрічі на рівні очільників держав. Еммануель Макрон напередодні телефонував Путіну. Олаф Шольц зробив послання Кремлю через заяву в німецькому парламенті.

Олаф Шольц, федеральний канцлер Німеччини:

Будь-яке порушення територіальної цілісності матиме високу ціну, і ми діятимемо одноголосно з нашими європейськими партнерами та трансатлантичними союзниками.

Водночас агентство Bloomberg із посиланням на дипломатів повідомило: Франція і Німеччина, разом з Італією та Іспанією, чинять опір планам швидкої розробки конкретних санкцій проти Російської Федерації у разі вторгнення. Володимир Зеленський підняв на зустрічі й це питання.

Володимир Зеленський, президент України:

Деякі лідери пропонують формат реагування на ймовірну ескалацію після ймовірної ескалації РФ і запровадити потужну санкційну політику. Тут мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика опісля вже нікого, чесно кажучи, не цікавить.

Приватно обговорити почуте і вирішити, як реагувати, лідери Євросоюзу мають можливість уже на саміті ЄС, який відбувається сьогодні.