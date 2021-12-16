Американські сенатори схвалили проєкт оборонного бюджету на наступний рік

300 мільйонів доларів на військову підтримку України виділять США. Американські сенатори схвалили проєкт оборонного бюджету на наступний рік - 89 проти 10 голосів.

Загалом витратити планують понад 770 мільярдів доларів, що на 5 відсотків більше, ніж передбачав торішній бюджет. Документ не лише визначає витрати на оборону, а й демонструє політику США щодо союзників та партнерів.

З обіцяних трьохсот мільйонів доларів для України, 75 піде на летальне озброєння.