США нададуть Україні військову підтримку [ Редактировать ]
300 мільйонів доларів на військову підтримку України виділять США. Американські сенатори схвалили проєкт оборонного бюджету на наступний рік - 89 проти 10 голосів.
Загалом витратити планують понад 770 мільярдів доларів, що на 5 відсотків більше, ніж передбачав торішній бюджет. Документ не лише визначає витрати на оборону, а й демонструє політику США щодо союзників та партнерів.
З обіцяних трьохсот мільйонів доларів для України, 75 піде на летальне озброєння.
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Витрачати її можна буде вже з 19 грудня. На кіно, книжки, театр, і квитки на потяг чи літак в межах України. А ще - вакциновані українці, яким за 60, зможуть витратити її на ліки.
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