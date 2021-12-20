Запровадити потужні превентивні санкції проти Росії, аби запобігти посиленню ескалації з боку Кремля як в Україні, так і в країнах Євросоюзу. Із таким закликом виступив президент після саміту Люблінського трикутника. В резиденції Синьогора Володимир Зеленський зустрівся зі своїми колегами - президентами Литви та Польщі. Лідери країн підписали спільну заяву. Про що в ній йдеться? І які заяви зробили глави держав? Дивіться далі.

Це перша особиста зустріч трьох лідерів у форматі Люблінського трикутника. Провести її в Гуті запропонував Володимир Зеленський. Кілька хвилин неформального спілкування, і лідери держав розпочинають тристоронню зустріч. Серед головних тем: міграційна криза, ескалація військових дій на Сході України, енергетична та кібербезпека. Глави держав запевняють: по кожному із цих питань у них єдина позиція. Як доказ - за результатами обговорення підписують спільну заяву.

Володимир Зеленський, президент України:

Важливою темою наших перемовин стала міграційна криза, що триває на кордонах Європейського союзу і Білорусі, і в їх оцінках ми солідарні з нашими польськими і литовським партнерами. Для невдачі будь-яких спроб повторити такий самий сценарій в Україні ми активно зміцнюємо власний кордон.

За словами Анджея Дуди, поляки щодня фіксують спроби нелегалів прорватися через польсько- білоруський кордон. Тільки за останні два дні їх було майже 80. Також президент Польщі висловив свою стурбованість з приводу посилення військової присутності Росії на території Білорусі. Зазначивши: Варшава проти будь-яких поступок Кремлю.

Анджей Дуда, президент Польщі:

Саме Росія повинна залишити ті дії, які робила останнім часом, наприклад, напад на Грузію в 2008 році, напад на Україну в 2014. Якщо нам зараз реагувати, то найбільша помилка - це погоджуватися на шантаж. Ми повинні зайняти сильну позицію і не приймати шантаж, тому що результат буде протилежним. Саме так НАТО повинно поводитися, щоб бути послідовним і дати відсіч цій політиці.

Обидва президенти - Польщі і Литви - вкотре заявили про підтримку України у вступі ЄС та НАТО.

Гітанас Наусєда, президент Литви:

Литва послідовно підтримує суверенітет, територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми готові разом працювати у боротьбі з наслідками агресії проти України і в допомозі України з вступом до НАТО. У нас дуже простий і чіткий сигнал: наслідки будуть дуже тяжкі для Росії, всі спроби намалювати нову "червону лінію" будуть неприйнятними у XXI столітті в Європі.

Насиченими будуть в Гуті і два наступні дні. Тут проходитимуть конференції за участі усіх послів України у світі. В планах - затвердити комплексний план дій України на світовій арені. В першу чергу - рух до Європи та НАТО. Раніше такі наради проходили раз у кілька років. Але у сучасних реаліях, на думку глави України, вони малоефективні і формальні. Тому від тепер у Гуті збиратимуть всіх послів щорічно.