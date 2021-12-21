Опозиція заявила, що ціни на енергоносії для харчової промисловості не повинні підвищуватися [ Редактировать ]
Ціни на енергоносії для харчової промисловості не повинні підвищуватися - впевнені українські опозиційні політики. Бо інакше, вартість стратегічних продуктів, наприклад, хліба - неминуче зросте, і люди просто не зможуть їх купувати, як раніше.
Не витримають високих тарифів і підприємства. Надмірно високі ставки на енергоносії можуть призвести до простою або навіть закриття цілих заводів. А це означає - ще більше безробітних і зубожіння українців. Про це сьогодні говорив Юрій Бойко на одному з хлібозаводів Харківщини.
Юрій Бойко, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя":
И это предприятие, и предыдущее, где я был в Киевской области, модернизировали своё производство, заменили горелки, и это в какой-то степени спасает. Абсолютно очевидно, что единственный шаг для того, чтобы такие предприятия выжили и не было роста цен на хлеб, это энергоносители по доступной цене. Не 5 гривень киловатт за электроэнергию, не 40 000 гривень за 1 000 кубов газа, а газ по себестоимости так, как и для населения. Электроэнергия так, как для населения.
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