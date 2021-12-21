Ціни на енергоносії для харчової промисловості не повинні підвищуватися - впевнені українські опозиційні політики. Бо інакше, вартість стратегічних продуктів, наприклад, хліба - неминуче зросте, і люди просто не зможуть їх купувати, як раніше.

Не витримають високих тарифів і підприємства. Надмірно високі ставки на енергоносії можуть призвести до простою або навіть закриття цілих заводів. А це означає - ще більше безробітних і зубожіння українців. Про це сьогодні говорив Юрій Бойко на одному з хлібозаводів Харківщини.

Юрій Бойко, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя":