Президент Зеленський обговорив з американськими сенаторами ситуацію на українському кордоні [ Редактировать ]
Ситуація на українському кордоні стала предметом розмови Володимира Зеленського з американськими сенаторами та конгресменами. Переговори тривали онлайн. В Офісі глави держави кажуть, що поінформували західних колег про намагання України досягти миру на Сході. Не оминули увагою також і окупований Крим. А ще згадали про "Північний потік-2" та ризики цього проєкту.
Володимир Зеленський, президент України:
Я хочу подякувати вам усім. Незважаючи на святкові дні ви знаходите час для нашої країни. І це не перший і дуже вірю, що не останній раз. Ми дуже вдячні за двопалатну підтримку України й двопартійну підтримку нашої держави упродовж багатьох років.
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