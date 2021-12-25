Ситуація на українському кордоні стала предметом розмови Володимира Зеленського з американськими сенаторами та конгресменами. Переговори тривали онлайн. В Офісі глави держави кажуть, що поінформували західних колег про намагання України досягти миру на Сході. Не оминули увагою також і окупований Крим. А ще згадали про "Північний потік-2" та ризики цього проєкту.

Володимир Зеленський, президент України: