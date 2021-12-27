На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил в понедельник, 27 декабря, ранения получили два украинских военнослужащих. Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра ООС.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья - тяжелое.

С начала суток враг 9 раз нарушал режим прекращения огня, один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения.

В направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.

Недалеко от Гнутово враги задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В районе Новолуганского боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки из минометов калибра 120 мм.

В окрестностях Красногоровки и Майского в Донецкой области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Напомним, что в воскресенье, 26 декабря, на Донбассе в результате вражеских обстрелов тяжело ранили украинского военного.

22 декабря Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.