На Донбассе тяжело ранили двух украинских воинов [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил в понедельник, 27 декабря, ранения получили два украинских военнослужащих. Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра ООС.
В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья - тяжелое.
С начала суток враг 9 раз нарушал режим прекращения огня, один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения.
- В направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.
- Недалеко от Гнутово враги задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
- В районе Новолуганского боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки из минометов калибра 120 мм.
- В окрестностях Красногоровки и Майского в Донецкой области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Напомним, что в воскресенье, 26 декабря, на Донбассе в результате вражеских обстрелов тяжело ранили украинского военного.
22 декабря Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.
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