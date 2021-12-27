У Херсоні з'явився перший і поки що - єдиний інклюзивний театр. Організували його батьки дітей з аутизмом. Юні актори не лише виступають із ляльковими виставами, а й власноруч виготовляють - маріонеток. Марина Михайловська побувала за лаштунками.

Запам'ятати текст навіть на кілька речень їм складно, тому вистави відбуваються із суфлером. Не кожна дитина з аутизмом може зорієнтуватися на сцені, а отже батьки завжди поруч - направляють і підказують. Саме вони й зініціювали появу в Херсоні інклюзивного театру.

Марина Авдєєва, мати дитини:

Мы делаем кукол, показываем кукол, потом показываем это действие, репетируем. Все это в принципе достаточно терапевтично и приносит хороший результат для наших детей. Это и социализация, и общение, где-то мы бываем, в каких то новых помещениях.

Влаштували лицедійство в одній з міських бібліотек. Тут діти з особливими потребами збираються на майстер-класи, готують реквізит для спектаклів та проводять репетиції. Пані Наталія радіє: відтепер її донька зможе спілкуватися з однолітками.

Наталя Гайдай, мати дитини:

В неї не було довго друзів. Бо або діти були молодші, або діти, які не реагували на неї. І коли вона побачила, що є такі, як вона, вона почала до цих дітей… Я навіть можу сказати, що зав'язалась дружба.

Незвичайні діти часто мають проблеми з координацією руху. Але в театрі вони самі виготовляють ляльок для вистав, вчаться шити, вирізати, клеїти аплікації.

Наталя Гайдай, мати дитини:

Маша только что вставила нитку в иголку. Это достаточно сложный процес для ребенка с аутизмом. Это будет ручка персонажа. Я специально ей поставила точечки.

У репертуарі акторів уже три п'єси. Всі ляльки зроблені в техниці апсайклінг. Пакети, старі ґудзики, вживані речі, які могли опинитися на смітнику - отримують тут друге життя.

Оксана Шестакова, координатор проєкту "Інклюзивний ляльковий театр":

Цей проєкт поєднує не тільки арт-терапевтичну та інклюзивну функції, до нього доєдналася ще унікальна функція - коли діти з особливими потребами розповідають про актуальні екологічні проблеми.

Поки що цей інклюзивний ляльковий театр - єдиний в Херсоні. Власне, і він три роки тому був лише мрією. Тепер батьки поставили нову мету - створити спеціалізований заклад для окремого проживання особливих дітей. Так, як це практикують в Європі.