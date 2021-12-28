Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер-младший шокировал фанатов своими часами.

Фото дорогого изделия бывший чемпион мира опубликовал в Instagram.

Мейвезер показал крупным планом часы Jacob & Co, которые он приобрел еще три года назад. Дорогое изделие инкрустировано 260 каратными бриллиантами изумрудной огранки, его корпус и браслет изготовлены из 18-каратного белого золота.

В комментарии к снимку легенда мирового бокса указал, что за эти часы ему пришлось заплатить 18 миллионов долларов.

Мейвезер за карьеру провел 49 боев и одержал 49 побед. Флойда многие считают одним из лучших боксеров в истории.

Напомним, что украинского боксера-профессионала Василия Ломаченко отстранили от поединков на неопределенный срок. Такое решение приняла атлетическая комиссия штата Нью-Йорк.