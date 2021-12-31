В районе гор Вранча на территории Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера, отголосок которого распространился и в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

Землетрясение зарегистрировали в 16:57 по киевскому времени. Его источник находился в 115 километрах от украино-румынской границы.

Источник землетрясения находится на территории Румынии, в районе гор Вранча, 115 км от границы с Украиной, на глубине 74 км. Землетрясение может ощущаться отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, и не несет угрозы населению.

Отмечается, что в настоящее время результаты обработки данных предоставлены в международные сейсмологические центры.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 2,6 балла, эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к западу от города Надворная, на глубине 4 км.

Кроме того, в Черниговской области произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера. , Эпицентр подземных толчков находился в Крюковском районе, на север от поселка городского типа Холмы на глубине 10 километров.

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