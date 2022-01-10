"Ковідну тисячу" виплатять неповнолітнім українцям [ Редактировать ]
"Ковідну" тисячу неповнолітнім. Підлітки віком від 12-ти до 18-ти років, які пройшли повний курс вакцинації, також зможуть отримати тисячу гривень від держави.
Відповідне доручення на сьогоднішній селекторній нараді дав уряду президент Зеленський. Виплати відбуватимуться в рамках чинної програми "єПідтримка".
Нагадаю, в Кабміні також обіцяли, що українці віком від 60 років найближчим часом зможуть витратити кошти на купівлю ліків.
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