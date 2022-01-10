"Ковідну" тисячу неповнолітнім. Підлітки віком від 12-ти до 18-ти років, які пройшли повний курс вакцинації, також зможуть отримати тисячу гривень від держави.

Відповідне доручення на сьогоднішній селекторній нараді дав уряду президент Зеленський. Виплати відбуватимуться в рамках чинної програми "єПідтримка".

Нагадаю, в Кабміні також обіцяли, що українці віком від 60 років найближчим часом зможуть витратити кошти на купівлю ліків.