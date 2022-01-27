В гуртожитку одного з українських вишів сталася пожежа [ Редактировать ]
Цієї ночі сталася пожежа в гуртожитку Волинського національного університету імені Лесі Українки в Луцьку. Минулося без жертв. За даними рятувальників, зайнялося в закритому приміщенні сміттєзбірника.
Особливо щільне задимлення утворилося на горішніх поверхах.
Троє студентів не могли вибратися самотужки. Їх врятували надзвичайники. Загалом із приміщення евакуювали 76 людей. Причини пожежі встановлюють.
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На вулицю вийшли близько трьохсот студентів і викладачів. Рятувальники надали пожежі найвищий номер виклику і відрядили туди 8 бригад та пів сотні рятувальників.
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