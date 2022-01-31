Под Киевом мужчина порезался об банку с огурцами и умер от кровотечения. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Трагедия произошла в г. Белая Церковь. По предварительной информации, 42-летний мужчина разбирал мясо кухонным молотком. Рядом находилась стеклянная банка, которая упала и повредила ему руку, в том числе вены. Пострадавший скончался от кровотечения, пытаясь самостоятельно оказать себе помощь.

Около 13:00 в субботу, 29 января, его тело обнаружила соседка, которая позвонила в полицию. На месте работали медики, полицейские и следственно-оперативная группа.

"По факту смерти мужчины следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины", - отмечают правоохранители.

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