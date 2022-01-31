Под Киевом мужчину убила банка огурцов [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Под Киевом мужчина порезался об банку с огурцами и умер от кровотечения. Правоохранители начали расследование.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Трагедия произошла в г. Белая Церковь. По предварительной информации, 42-летний мужчина разбирал мясо кухонным молотком. Рядом находилась стеклянная банка, которая упала и повредила ему руку, в том числе вены. Пострадавший скончался от кровотечения, пытаясь самостоятельно оказать себе помощь.
Около 13:00 в субботу, 29 января, его тело обнаружила соседка, которая позвонила в полицию. На месте работали медики, полицейские и следственно-оперативная группа.
"По факту смерти мужчины следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины", - отмечают правоохранители.
Читайте также, в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, 5-месячный младенец скончался от алкогольной интоксикации. Горе-родители полностью признали свою вину за случившееся и заявили о готовности отвечать перед законом.
Кроме того, в Черкассах зафиксирован вопиющий случай с горе-матерью, которая злоупотребляет алкоголем, пренебрегает уходом за младенцем и угрожает совершить насилие в отношении малыша. Ребенок находился в беспомощном состоянии с бурым цветом лица.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Сегодня, 21 января, в Новограде-Волынском Житомирской области водолазы подняли из реки тело разыскиваемого 35-летнего мужчины
В Винницкой области в ДТП погибла 15-летняя студентка Винницкого колледжа искусств Мирослава Витер. Девушка, работавшая моделью, ехала на фотосъемку в автомобиле со своим парнем
Мужчине возле станции метро "Вокзальная" стало плохо, он присел на колени. Наряд полиции вызвал скорую и начал реанимировать мужчину, но, к сожалению, он скончался до приезда врачей
У солдата Артемия Рябчука, причастного к массовому расстрелу сослуживцев на территории завода "Южмаш", появилась целая группа сторонников
В понедельник, 31 января, в Министерстве внутренних дел Украины сообщили о подготовке массовых беспорядков в Киеве