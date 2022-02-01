Зеленский подписал указ: численность ВСУ вырастет на 100 тысяч человек [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. В частности, численность Вооруженных сил Украины вырастет на 100 тысяч человек. Об этом он заявил во время выступления в Раде.
По его словам, этим законопроектом предусмотрено:
- увеличение денежного обеспечения военных на уровне не ниже трех минимальных заработных плат;
- разработка концепций жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей;
- численность вооруженных сил Украины увеличится на 100 тыс человек за следующие 3 года;
- срок службы контрактников будет увеличен;
- будут созданы еще 20 бригад;
- предусмотрен переход к профессиональной армии.
"Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро будет война, а потому, чтобы дальше был мир", - заявил Зеленский.
Отметим, что на границе с Украиной находятся около 109 тысяч российских военных. При этом их сопровождают около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.
Смотрите также, полное выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде.
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