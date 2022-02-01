Выступление Зеленского в Раде: о чем говорил президент [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии седьмой сессии заседания Верховной Рады Украины XIX созыва.
В своем выступлении президент поставил несколько акцентов на последних успехах нашей страны в сфере экономики и энергетики в условиях общемирового кризиса и пандемии коронавируса.
Также президент прямо на трибуне парламента подписал указ, касающийся обороноспособности Украины.
При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что несмотря на мощную поддержку наших партнеров по всему миру, мы, в первую очередь, должны рассчитывать лишь на свои собственные силы.
По словам Зеленского, медиаполе - это новое поле битвы, а новости стали новым оружием.
"Во времена, когда медиаполе - это новое поле битвы, новости - это новое оружие, а любые сообщения, особенно построенные на анонимных источниках, имеют реальное и большое влияние на наших людей, на психику людей, на наше государство. Особенно на нашу экономику", - заявил он.
Как ранее сообщали, во вторник, 1 февраля, в центре Киева под Верховной Радой собрались ФОПы для проведения очередного митинга. Здание находится под усиленной охраной правоохранителей.
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