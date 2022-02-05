В Никополе на "зебре" таксист сбил женщину с ребенком (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Никополе на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком. ДТП произошло в пятницу, 4 февраля и попало в поле зрения городской камеры видеонаблюдения.
Авария произошла около 08:15 на "зебре" возле ЦУМа. На записи видно, как автомобиль такси белого цвета сбивает двух пешеходов, и они падают на проезжую часть.
Пострадавших увезла прибывшая на место происшествия скорая помощь.
Nikopolnews из собственных источников узнал, что тяжелых травм пешеходы, к счастью, не получили. Ребенка после обследования врачи отпустили омой. У его мама - перелом ключицы.
Ранее "Подробности" сообщали о жутком случае во Львове, где водитель маршрутки сбил двух женщин на "зебре" и одну утащил с собой.
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