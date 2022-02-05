В Никополе на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком. ДТП произошло в пятницу, 4 февраля и попало в поле зрения городской камеры видеонаблюдения.

Авария произошла около 08:15 на "зебре" возле ЦУМа. На записи видно, как автомобиль такси белого цвета сбивает двух пешеходов, и они падают на проезжую часть.

Пострадавших увезла прибывшая на место происшествия скорая помощь.

Nikopolnews из собственных источников узнал, что тяжелых травм пешеходы, к счастью, не получили. Ребенка после обследования врачи отпустили омой. У его мама - перелом ключицы.

Ранее "Подробности" сообщали о жутком случае во Львове, где водитель маршрутки сбил двух женщин на "зебре" и одну утащил с собой.