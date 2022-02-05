Підтримати Україну сьогодні вийшли активісти у Брюсселі [ Редактировать ]
Підтримати Україну сьогодні вийшли активісти у Брюсселі. Десятки людей зібралися під Європарламентом. Вони закликали Кремль припинити агресію щодо України. А Євросоюз - бути рішучим і застосувати до країни-агресора стримувальні важелі. На кшталт санкцій. Серед мітингарів були українці, білоруси, і представники російської спільноти у Бельгії.
Росіянка у гучномовець:
Мы надеемся, что Украина будет свободной от российской агрессии, Россия будет свободной от российской внутренней агрессии.
Станіслав, студент університету Льовена:
Коли почалась російська агресія, я був ще в школі, зараз я вже отримую ступінь докторату, але все ще російська агресія триває. Для мене прийти сюди було найменшим, що я можу зробити, будучи за кордоном - підтримати Україну.
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