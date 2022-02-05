Видання "Блумберг" помилково оголосило про вторгнення Росії в Україну. Інформація провисіла на першій шпальті зо пів години. Доки помилку не помітили читачі й не повідомили про це саме ЗМІ. Потому допис швидко видалили. А на сайті агенція розмістила вибачення. Мовляв, оприлюднили заголовок випадково. Хто в цьому винен - нині з'ясовують. Хоча й не заперечують, що готують назви до різних подій заздалегідь. І цей також був - на випередження.

Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв. І заголовок "Росія вторгається в Україну" був ненавмисно опублікований близько 16:00 за північноамериканським, східним часом на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, ми з'ясовуємо причину.