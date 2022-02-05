Видання "Блумберг" помилково оголосило про вторгнення Росії в Україну [ Редактировать ]
Видання "Блумберг" помилково оголосило про вторгнення Росії в Україну. Інформація провисіла на першій шпальті зо пів години. Доки помилку не помітили читачі й не повідомили про це саме ЗМІ. Потому допис швидко видалили. А на сайті агенція розмістила вибачення. Мовляв, оприлюднили заголовок випадково. Хто в цьому винен - нині з'ясовують. Хоча й не заперечують, що готують назви до різних подій заздалегідь. І цей також був - на випередження.
Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв. І заголовок "Росія вторгається в Україну" був ненавмисно опублікований близько 16:00 за північноамериканським, східним часом на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, ми з'ясовуємо причину.
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Варто нагадати, що німецька влада при цьому чудово розуміє, які саме матеріали поширює "Раша Тудей" на території Німеччини.
За їх допомогою РФ вносить фальшиву інформацію про свої дії в Україні. Російські урядовці хибно виставляють Федерацію жертвою, а свою агресію - вимушеною відповіддю.
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