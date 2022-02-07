54 дитини загинули у сиротинці в Судані [ Редактировать ]
54 дитини загинули у сиротинці в Судані. Стали жертвами недофінансування. Раніше цей притулок працював коштом приватних пожертв та допомоги доброчинних організацій. Але торік його узяла на баланс держава. Як наслідок - те, що раніше діставалося одній дитині, стали ділити на чотирьох. Це стосується їжі, ліків одягу та догляду вихователів. У сиротинці живуть переважно дітлахи до п'яти років. Серед померлих - багато немовлят. Нині ситуацію в закладі намагаються покращити волонтери.
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