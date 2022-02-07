Олаф Шольц прибув у Вашингтон на тлі ситуації з Україною [ Редактировать ]
На тлі загострення ситуації довкола українських кордонів - у Вашингтон прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це перший його візит до Сполучених Штатів на посаді очільника німецького уряду. Близько восьмої вечора за київським часом він зустрінеться з президентом США Джо Байденом. У Білому домі заявили: провідною стане тема стримування подальшої російської агресії проти України. А вже за тиждень, 14 лютого, німецький канцлер завітає до Києва. Опісля - поїде до Москви.
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