Починаємо з головної теми. Ймовірність російського вторгнення. Останніми днями паніка сягнула піку. Американці та британці - навіть дату нападу називають: вівторок чи середа. А телеканал CNN - із посиланням на анонімні джерела у розвідці, уже говорить - через скільки впаде Київ, звідки росіяни - наступатимуть і з якою зброєю.

Олії у вогонь інформаційної істерії - підлили дипломати. Низка європейських країн заявила про термінову евакуацію своїх посольств. Дехто перевозить своїх дипломатів - із Києва - до Львова, приміром, Німеччина та Канада. Литва - заявляє, що готова приймати від нас... біженців.

І хоча українська влада запевняє, що підстав для паніки нема, наша армія як ніколи сильна, і ми маємо безпрецедентну підтримку союзників, демарш сьогодні вирішили влаштувати... авіаперевізники. Кілька європейських компаній припиняють польоти в Україну. А вранці в Кишиневі - екстрено посадили літак, що прямував з Португалії до Борисполя. Бо ірландський власник судна заборонив йому перетинати повітряний простір України! На такий авіапереполох вже відреагували в уряді. Там чітко заявляють: ситуація - під контролем. І наше небо відкрите.

Андрій Ярмак, керівник "Украероруху":