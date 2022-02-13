Український авіапростір залишається відкритим - уряд [ Редактировать ]
Починаємо з головної теми. Ймовірність російського вторгнення. Останніми днями паніка сягнула піку. Американці та британці - навіть дату нападу називають: вівторок чи середа. А телеканал CNN - із посиланням на анонімні джерела у розвідці, уже говорить - через скільки впаде Київ, звідки росіяни - наступатимуть і з якою зброєю.
Олії у вогонь інформаційної істерії - підлили дипломати. Низка європейських країн заявила про термінову евакуацію своїх посольств. Дехто перевозить своїх дипломатів - із Києва - до Львова, приміром, Німеччина та Канада. Литва - заявляє, що готова приймати від нас... біженців.
І хоча українська влада запевняє, що підстав для паніки нема, наша армія як ніколи сильна, і ми маємо безпрецедентну підтримку союзників, демарш сьогодні вирішили влаштувати... авіаперевізники. Кілька європейських компаній припиняють польоти в Україну. А вранці в Кишиневі - екстрено посадили літак, що прямував з Португалії до Борисполя. Бо ірландський власник судна заборонив йому перетинати повітряний простір України! На такий авіапереполох вже відреагували в уряді. Там чітко заявляють: ситуація - під контролем. І наше небо відкрите.
Андрій Ярмак, керівник "Украероруху":
Найгірше в даній ситуації - це паніка, яка присутня серед населення через засоби масової інформації. Ми зі свого боку, як українська авіаційна влада, також відстежуємо всі, у тому числі безпекові фактори, які можуть впливати на безпеку цивільної авіації. На сьогодні ми не бачимо взагалі ніяких передумов і якби такі передумови, якщо й виникнуть, то ми готові гнучко відреагувати на будь-які виклики.
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