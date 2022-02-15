Под Полтавой взорвался бензовоз, есть погибший [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Полтавской области взорвался бензовоз. В результате происшествия погиб 47-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Взрыв грузовика МАН произошел около 20:00 возле села Бродщина (Кобеляцкая община) Полтавского района. На место происшествия сразу прибыли полицейские спасатели и медики. Погибший водитель - житель Киевской области.
По данному факту открыто уголовное производство. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.
Напомним, что на выходных в Станице Луганской взорвалось и сгорело кафе "Мрія". В результате происшествия 9 человек были госпитализированы.
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