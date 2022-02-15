Под Николаевом в жуткой автокатастрофе погибли пять человек (фото, видео)

В Николаевской области на трассе М-05 Киев-Одесса в жуткой лобовой аварии погибли пять человек. ДТП произошло около 19:45 на 280-м километре автотрассы в районе поселка Кривое Озеро и села Куриные Лозы. Toyota, в которой ехала семья, столкнулась с фурой MAN. Все находившиеся в легковом авто погибли, в том числе ребенок 7-8 лет