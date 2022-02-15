Страшна знахідка. У Смілі на Черкащині підлітки у колекторі виявили тіло молодої жінки. Як труп опинився в технічному колодязі та що стало причиною смерті - з'ясовує поліція.

А от містяни кажуть - трагедія передбачувана, адже в Смілі відкритих люків десятки, якщо не сотні. Станіслав Кухарчук - знає більше.

Ці фото мертвої людини в технічному колодязі в Смілі - шокують. У суботу тіло молодої жінки тут випадково знайшли підлітки. Колодязь уже давно був без люка, тому діти з цікавості й залізли туди.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Місце, де знайшли тіло жінки, малолюдним навряд чи можна назвати. Праворуч - двори висоток, ліворуч - дитячий садок і школа.

Хоча як жінка туди потрапила і скільки пролежала - нікому не відомо. Пані Тетяна - одна з тих, хто викликав поліцію після шокуючої знахідки. Її вікна виходять саме на цей колодязь. У те, що бідолашна сама впала туди, жінка не вірить - адже звідти стирчали гілки, та й криків чи стогонів не було чути.

Тетяна, жителька Сміли:

Впасти вона не могла - бо не було ні криків… Були б якісь. Тобто, її туди хтось укинув ну не могла вона просто так упасти і закидати себе гіллям із верху.

Загибла - 33-річна жителька Черкас Юлія Симон. З кінця січня жінка перебувала в розшуку як безвісти зникла. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", але з приміткою - "нещасний випадок".

Зоя Вовк, начальник відділу зв'язків із громадськістю ГУНП у Черкаській області:

Видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Наразі проведено розтин тіла померлої, також чекаємо на висновок судово-медичної експертизи, яка точно встановить причину смерті.

Чимало жителів Сміли причиною трагедії вважають безвідповідальність комунальників. Пані Ярослава розповідає: чи не в кожному кварталі люків на колодязях немає. І коли трапиться черговий нещасний випадок - лише питання часу.

Ярослава Кравець, жителька Сміли:

І казали, і комунальники …і я знаю, що чоловік зазвичай часто пише У Фейсбук … але …махнула рукою.

А от у мерії відхрещуються. Мовляв, цього колодязя на їхньому балансі немає - через нього прокладені мережі зв'язку. Та міський голова зізнається: проблема з металевими люками в Смілі все-таки існує - їх постійно крадуть.

Сергій Ананко, міський голова Сміли:

Я відверто кажу, може навіть не для камер, ми постійно наголошуємо …у нас навіть комісія створена минулого року, ми постійно наголошуємо на цьому. Водоканал, тепломережі - я не можу сказати, що зараз багато відкритих люків … дуже багато. Хлопці працюють.

Колодязь, де сталася трагедія, нарешті накрили бетонною плитою. Тепер поліція має не лише з'ясувати причини смерті жінки, а й встановити балансоутримувача технічного колодязя.