Заходи до Дня єднання триватимуть в Україні щонайменше два тижні, заявили в Мінкультури.

Україна відзначила День єднання. Напередодні в усіх регіонах замайоріли національні стяги. А в Маріуполі висадився цілий дипломатичний десант. Посли Польщі, Естонії, Німеччини та Іспанії долучилися до святкування. Так показали, що ми можемо на них сподіватися.

Київ. На стадіоні "Олімпійський" від самого ранку розгорнули найбільший український прапор - завдовжки двісті метрів. І все на честь нового свята - Дня єднання.

Олександр Павлович, житель Києва:

В таку тяжку хвилину - всі зібралися і ось бачите проносимо величезний стяг. Слава Україні!

"Героям слава!" - лунає у відповідь. І за кілька хвилин на стадіоні лунає гімн.

…ще нам браття українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженькі, як роса на сонці…

Співали й урядовці.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми єдині і сьогодні святкуючи День єднання ми демонструємо це, вітаю вас! Ми маємо бути сильними, ми маємо бути стабільними, ми маємо бути єдиними.

А в парламенті нардепи закликали об'єднуватися ще й навколо важливих законів.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Объединение должно быть, но оно должно быть конкретными делами, а не просто какими-то флешмобами. Надо вернуться парламенту к социальным вопросам, что мы настаивали и требуем, чтобы парламент вернулся к тем вещам, которые реально беспокоят людей.

Акції до Дня єднання відбуваються в багатьох містах. Так у Черкасах - також розгорнули величезний стяг. На Соборній площі гуртом заспівали гімн. Акомпанував - військовий оркестр.

Айдин Новрузов, громадянин Азербайджану:

Я не верю, что хоть один украинец может с цветами встречать агрессора - такого не может быть. Слава Украине!

У Кропивницькому свято єднання відзначили автопробігом. Автівки з прапорами проїхались центральними вулицями міста. А ті, хто без машин, - влаштували ходу. Понад п'ять тисяч людей. Розгорнули величезний стяг і вишитий рушник.

Андрій Бойко, учасник АТО:

Ми сьогодні об'єднані не за політичними ознаками, не за якимись уподобаннями, ми сьогодні об'єднані нашою єдиною вільною Україною і бажанням жити в єдиній вільній Україні.

У Дніпрі ще з ночі на заводських трубах запустили арт-інсталяцію: синьо-жовті лазерні промені було видно за 10 кілометрів. А вже зранку синьо-жовтою стала вся площа біля міськради.

Карина Романенко, курсантка:

Каждый должен знать, что только вместе мы сможем преодолеть все трудности, показать любовь к своей стране.

Одна. Єдина. Соборна. Україна!

Із синьо-жовтим стягом урочисто пройшлися й на Буковині. Люди кажуть, єднатися потрібно постійно, а не лише цього дня. Звернулися чернівчани й до вороже налаштованого сусіда.

Людмила, жителька Чернівців:

Не лізь, бо буде вам біда. Це - Україна і це не просто. Тут кожен камінь буде стріляти, у нас є знання історичні про це. І в кожному серці горить бажання свободи.

А президент Володимир Зеленський звернувся з промовою до всіх українців.

Володимир Зеленський, президент України:

Жити щасливо, однією родиною з дітьми, з батьками і на все це ми маємо повне право, бо ми у себе вдома, ми в Україні і ніхто наш дім не буде так любити, як ми любимо. І ніхто, тільки ми разом, зможемо наш дім захистити.

Заходи до Дня єднання триватимуть в Україні щонайменше два тижні, заявили в Мінкультури.