Еще одна украинка попалась на допинге в Пекине-2022 [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Украинская бобслеистка Лидия Гунько сдала положительный тест на допинг на зимних Олимпийских играх-2022, которые проходят в Пекине.
Об этом сообщает официальный сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
В организме 28-летней спортсменки был обнаружен запрещенное вещество дигидротестостерон. Украинку временно отстранили от участия в соревнованиях.
Гунько на Олимпиаде-2022 в столице Китая представляла Украину в монобобе. Она выступила неудачно, заняв последнее, 20-е место.
Напомним, международное агентство допинг-тестирования отстранило украинку Валентину Каминскую от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года. В организме лыжницы обнаружили запрещенные препараты.
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