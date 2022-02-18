Украинская бобслеистка Лидия Гунько сдала положительный тест на допинг на зимних Олимпийских играх-2022, которые проходят в Пекине.

Об этом сообщает официальный сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В организме 28-летней спортсменки был обнаружен запрещенное вещество дигидротестостерон. Украинку временно отстранили от участия в соревнованиях.

Гунько на Олимпиаде-2022 в столице Китая представляла Украину в монобобе. Она выступила неудачно, заняв последнее, 20-е место.

Напомним, международное агентство допинг-тестирования отстранило украинку Валентину Каминскую от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года. В организме лыжницы обнаружили запрещенные препараты.

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