Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины [ Редактировать ]
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Американский Сенат принял резолюцию в поддержку Украины. Такое решение было принято после слов президента Америки Джо Байдена о возможности нового вторжения России в Украину в ближайшие дни.
Об этом сообщает The Hill.
В документе призывают использовать все инструменты, чтобы наложить значительные расходы на Россию и восстановить мир в Европе.
Также сенаторы заявили, что Белый дом может самостоятельно вводить санкции, независимо от действий Конгресса.
При этом в резолюции отмечается, что она не должна трактоваться как разрешение на применение армии против России или ввод войск США в Украину.
Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Российская Федерация может прибегнуть к провокации для вторжения в Украину.
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