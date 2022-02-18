Чергову спробу знищити докази у справі про ДТП кортежу Ярославського виявили експерти Національної поліції. Вони стверджують, що передня частина, колеса і днище автівок - помиті. Дві машини бізнесмена, які ймовірно, потрапили в аварію відправили в Київ - на експертизу. А перед тим за дивних обставин зникли одяг і особисті речі загиблого. Відшукали їх у службовому приміщенні Чугуївського моргу - тільки після розголосу в медіа. Нагадаю, ввечері дев'ятого лютого на трасі біля Харкова на смерть збито чоловіка. Водій із місця події - втік. Пізніше поліція з'ясувала, що до аварії причетний кортеж бізнесмена Олександра Ярославського. Сам він одразу заявив, що в той момент - був удома. І одразу вилетів у Лондон. Цю справу на контроль узяли в Офісі Генпрокурора.