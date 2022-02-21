Шторм "Юніс" пронісся Європою. Негода забрала життя трьох людей у Польщі, ще шестеро - поранені. Шквальний вітер пошкодив лінії електропередач, без світла залишилися понад мільйон жителів країни. Повалені дерева заблокували роботу багатьох автодоріг і залізниці. Подекуди вітер досягав 130 кілометрів за годину. Раніше шторм наробив лиха також і в Нідерландах. Там загинули три людини. Буревій зносив покрівлю з будинків. У Гаазі - виламав сонячні батареї та великі шматки даху стадіону.