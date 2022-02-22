Шторм "Франклін" наближається до Великої Британії. Там уже затопило кілька населених пунктів. Через сильний вітер і зливи десятки будинків - у воді. В окремих районах - людей евакуюють. Представники місцевих влад закликали мешканців - за можливости - скасувати плани та залишатися вдома. Водночас про загиблих або травмованих - наразі не повідомляють. Нагадаю, раніше на країну обрушився шторм "Еніс", унаслідок якого загинули щонайменше троє людей.