Житло правоохоронцям: держава повністю бере на себе відсоткове навантаження по кредиту [ Редактировать ]
Житло правоохоронцям. Сьогодні підписали перші договори про надання квартир у лізинг працівникам поліції, ДСНС і ДБР. Держава повністю бере на себе відсоткове навантаження по кредиту. Уже протягом цього тижня видадуть 10 таких квартир, а до кінця року їх значно побільшає.
Денис Кудін, перший заступник міністра економіки:
Сьогодні ми спільно з Міністерством внутрішніх справ України відновлюємо програму фінансового лізингу для працівників Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і наша мета в цьому році - забезпечити не менше 3000 поліцейських квартирами в лізинг. Сьогодні це особливо важливо на тлі тієї загрози, яку ми маємо від країни агресора - Російської Федерації.
по теме
Їх встановлюють у місцях підвищеної аварійності. А все через невтішну статистику. За 30 років незалежності моторошні аварії вбили 175 тисяч осіб. Щодня на автошляхах гине 7 українців.
У поліції наголосили: канабіс - нині головна загроза безпеці регіону. Торік конфіскували майже дев'ять тон конопель.
У поліції наголосили: канабіс - нині головна загроза безпеці регіону. Торік конфіскували майже дев'ять тон конопель.
Сотрудники Ривненской таможни под руководством и.о. начальника этой таможни организовали схему "растаможки" грузовых автомобилей по "заниженным ставкам"
З великими перебоями працювали Ощад та Приватбанк. Кілька потужних кібер-нападів було і на систему "Дія" - повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Це не просто скандал. Це - політичний землетрус. Саме так називають "Пегасус". Після журналістського розслідування стало відомо: поліція інтегрувала шпигунські програми в телефони громадян без санкції суду.