Житло правоохоронцям. Сьогодні підписали перші договори про надання квартир у лізинг працівникам поліції, ДСНС і ДБР. Держава повністю бере на себе відсоткове навантаження по кредиту. Уже протягом цього тижня видадуть 10 таких квартир, а до кінця року їх значно побільшає.

Денис Кудін, перший заступник міністра економіки: