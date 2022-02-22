І на тлі загострення між Москвою та Києвом Угорщина перекидає війська до українського кордону. Офіційна причина, - аби бути готовими до можливої навали... біженців чи бойовиків.

Водночас офіційний Будапешт підтримує суверенітет України. Підтримку України та засудження Росії вже висловили, зокрема, Канада, Данія, Польща, Італія, Франція, Нідерланди, Туреччина, Чехія, країни Балтії, Японія...

Навіть Китай не підтримав Кремль. Щоправда, свою позицію висловив доволі ухильно. Закликав Київ і Москву до перемов. І наголосив на урегулюванні ескалації відповідно до принципів статуту ООН. А от список країн, які підтримали Росію, це: Куба, Венесуела, Нікарагуа, Сирія та самопроголошені республіки Абхазія та Південна Осетія.