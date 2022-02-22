Угорщина перекидає війська до українського кордону [ Редактировать ]
І на тлі загострення між Москвою та Києвом Угорщина перекидає війська до українського кордону. Офіційна причина, - аби бути готовими до можливої навали... біженців чи бойовиків.
Водночас офіційний Будапешт підтримує суверенітет України. Підтримку України та засудження Росії вже висловили, зокрема, Канада, Данія, Польща, Італія, Франція, Нідерланди, Туреччина, Чехія, країни Балтії, Японія...
Навіть Китай не підтримав Кремль. Щоправда, свою позицію висловив доволі ухильно. Закликав Київ і Москву до перемов. І наголосив на урегулюванні ескалації відповідно до принципів статуту ООН. А от список країн, які підтримали Росію, це: Куба, Венесуела, Нікарагуа, Сирія та самопроголошені республіки Абхазія та Південна Осетія.
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Щодо Мінських угод - вони відходять на другий план, але Україна офіційно не каже, що вони більше не чинні, чи що від них відмовляться.
Путін заявив, що питання кордонів псевдореспублік мають вирішувати... київська влада з ватажками так званих Л/ДНР!
Сьогодні зранку тривають переговори українського президента зі світовими лідерами. А в Росії - Держдума і Рада Федерації ратифікують договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" із псевдореспубліками ДНР/ЛНР. Одноголосно.
І тим самим виключив для Києва можливість вступу до НАТО. Такі ініціативи він начебто висловив під час зустрічі з Володимиром Путіним у понеділок.
Це вже друга розмова французького лідера з українським та російським президентами цього тижня.