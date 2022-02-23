ЄС запровадив санкції проти понад 350 депутатів Держдуми РФ [ Редактировать ]
Триста п'ятдесят одне ім'я членів російської Держдуми, також 27 осіб і об'єднань вніс Європейський Союз до санкційного переліку. Усі вони, цитую, "відіграли роль у підриві територіальної цілісності України". Новий пакет обмежень проти РФ міністри закордонних справ країн ЄС погодили на позачерговій зустрічі. Окремий пакет обмежень підготувала і Велика Британія. Там персональні санкції проти наближених до Путіна олігархів, а також п'яти банків. До того ж у Лондоні готують законопроєкт, який не дасть російським компаніям залучати кошти в фунтах або доларах на ринках Британії. До санкційного тиску доєдналися і Японія та Канада. Токіо - блокуватиме активи декого з росіян. А Оттава заборонила канадцям фінансові операції з так званими Л/ДНР, з суверенним боргом Росії, а також співпрацю з двома банками РФ.
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Велика Британія не вагається називати речі своїми іменами. Тут говорять про поновлене вторгнення в Україну. І попереджають про плани Путіна захопити країну.
"Це неприйнятно" і "це - порушення міжнародного права". Такі фрази звучать у заявах і твітах чи не кожного західного лідера, який відреагував на проголошення Путіним незалежності ОРДЛО та введення туди російських військ.
А ще Рада ЄС затвердила виділення Україні одного мільярда 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги, про яку раніше заявляли в Єврокомісії. І це був останній етап затвердження на рівні Євроінституцій.
Путін налаштований на захоплення, підпорядкування незалежної, суверенної європейської країни, зазначив він. Сьогодні уряд Великої Британії оголосить про запровадження нових санкцій проти Росії.
Про це за результатами візиту до Брюсселя оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.