Нацполіція посилила охорону правопорядку у населених пунктах держави [ Редактировать ]
Національна поліція посилила охорону правопорядку у населених пунктах держави.
Силовики просять громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.
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