Россияне наступают на Киев и Скадовск - Генштаб ВСУ [ Редактировать ]
Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке дальней оперативно-тактической авиации и с применением высокоточного оружия дальнего действия. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 13:00.
- На Волынском направлении активных действий наземных группировок не отмечено. Авиация противника продолжает демонстрационные действия с территории Республики Беларусь вдоль северного участка государственной границы Украины.
- На Полесье россияне значительными силами продолжают наступление в направлении города Киева.
- Пытаясь сохранить темпы наступления противник вводит в отдельных направлениях вторые эшелоны группировок.
- Отмечено выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска.
- Выдержав тяжелые бои, подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции. Мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье разрушен.
- Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус.
- Остальные подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии столкновения.
- Наша система противовоздушной обороны за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и, как минимум, два самолета ВКС РФ.
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