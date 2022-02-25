Швейцария приказала банкам заморозить активы физических и юридических лиц, включенных в санкционный список Европейского Союза, принятый против России после нападения на Украину. Об этом пишет Reuters.

"Финансовым посредникам предлагается немедленно заблокировать соответствующие активы и сообщить о таких деловых отношениях (государственному органу) SECO в соответствии с положениями постановления", — говорится на сайте Швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

Правительство ранее внесло поправки в свой список наблюдения, включив в него 363 человека и четыре компании, которые ЕС внес в свой санкционный список на этой неделе, чтобы наказать Москву.

FINMA не уточнила, сколько денег будет заморожено. По данным Национального банка Швейцарии, в 2020 году россияне держали в Швейцарии почти 10,4 млрд швейцарских франков (11,21 млрд долларов).

"Для Кабинета министров ясно, что Швейцария будет напрямую принимать все меры ЕС в отношении лиц и групп. Например, этим лицам больше не разрешен въезд в Швейцарию", - заявил министр экономики Ги Пармелин.