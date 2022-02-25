Швейцария заморозила банковские счета россиян из санкционного списка ЕС [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Швейцария приказала банкам заморозить активы физических и юридических лиц, включенных в санкционный список Европейского Союза, принятый против России после нападения на Украину. Об этом пишет Reuters.
"Финансовым посредникам предлагается немедленно заблокировать соответствующие активы и сообщить о таких деловых отношениях (государственному органу) SECO в соответствии с положениями постановления", — говорится на сайте Швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками (FINMA).
Правительство ранее внесло поправки в свой список наблюдения, включив в него 363 человека и четыре компании, которые ЕС внес в свой санкционный список на этой неделе, чтобы наказать Москву.
FINMA не уточнила, сколько денег будет заморожено. По данным Национального банка Швейцарии, в 2020 году россияне держали в Швейцарии почти 10,4 млрд швейцарских франков (11,21 млрд долларов).
"Для Кабинета министров ясно, что Швейцария будет напрямую принимать все меры ЕС в отношении лиц и групп. Например, этим лицам больше не разрешен въезд в Швейцарию", - заявил министр экономики Ги Пармелин.
по теме
Право приймати такі рішення Правлінню Національного банку надає постанова від 24 лютого 2022 року № 19 "Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану".
Обвал на Московській біржі вранці досяг 40%, торги довелося призупиняти.
У документі зазначено: банківські відділення країни працюють безперебійно, безготівкові розрахунки проводяться без обмежень, зняти готівку можна в межах 100 тисяч гривень на добу.
Банківські відділення країни працюють в безперебійному режимі, безготівкові розрахунки проводять без обмежень, зняти готівку можна в межах 100 тисяч гривень на день.
Токіо - блокуватиме активи декого з росіян. А Оттава заборонила канадцям фінансові операції з так званими Л/ДНР, з суверенним боргом Росії, а також співпрацю з двома банками РФ.